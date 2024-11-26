26 Ноября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми ребенка ударило током от входной двери

В Перми с управляющей компании взыскали 75 тысяч рублей за травму ребенка, получившего удар электротоком от металлической входной двери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого сула.

Инцидент произошел весной. 11-летняя девочка, проживающая в доме по ул. Мензелинской в Кировском районе Перми, решила покататься на роликовых коньках. Она вышла из подъезда на роликах и держась одной рукой за металлическую входную дверь, а другой – за железный опорный столб козырька подъезда, получила удар током. Девочка с трудом отняла руку от опоры и позвонила маме. В больнице ей поставили диагноз "электротравма". Ее отправили на стационарное лечение.

По результатам осмотра представитель энергокомпании предположил, что ввиду ненадлежащей изоляции контактных соединений могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька. Мама пострадавшей направила заявление о выплате компенсации морального вреда в управляющую домом компанию. В выплате компания отказала. Тогда женщина обратилась в суд.

Суд с учетом представленных доказательств пришел к выводу о доказанности факта причинения травмы девочке и взыскал в пользу пострадавшей 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф в размере 25 тыс. руб. за неисполнение досудебной претензии истца о возмещении причиненного вреда.

Решение в законную силу не вступило.

Теги: компенсация, удар током, ребенок


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