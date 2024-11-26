В Екатеринбурге восстановили движение трамваев после утреннего сбоя

Рано утром во вторник, 26 ноября, в Екатеринбурге возник массовый сбой в работе трамваев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на перекрестке улиц Донбасская и Машиностроителей трамвайный вагон, следовавший по маршруту №8, сошел с рельсов обеими тележками. В результате было задержано движение маршрутов №6, 8, 19, 23 в сторону остановки "Машиностроителей". На место выезжали аварийные службы, пострадавших нет. В дальнейшем движение трамваев было восстановлено, но из-за схода тележки установлено ограничение скорости до 5 км/час.

Также сегодня было задержано движение трамваев №1, 3, 10, 15, 17 по улице Радищева в сторону 8 Марта из-за вагона, следовавшего 1-м маршрутом. Причиной стал неисправный генератор. Движение было восстановлено в 8 часов 30 минут.

Совпадение или нет, но сразу после утреннего сбоя стало известно, что администрация Екатеринбурга объявила закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов, их поставка в столицу Урала ожидается до 23 декабря. На какие маршруты выведут новые трамваи, мэр не уточнил.