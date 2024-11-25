В Астраханской области выстраивают системную работу по реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Сегодня губернатор Игорь Бабушкин провел первое заседание оргкомитета по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Глава региона подчеркнул, что к 2030 году в Астраханской области необходимо вдвое снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Губернатор также отметил, что в начале следующего года областное правительство должно направить в Минприроды России комплексный план мероприятий по снижению выбросов, в который вошли мероприятия, влияющие на качество воздуха.

Например, благодаря строительству Восточного обхода грузопоток выйдет на региональную трассу Астрахань – Камызяк, минуя столицу региона. Снижению концентрации вредных веществ в воздухе способствует и закупка транспортных средств, работающих на газомоторном топливе.

Реконструкция северных очистных сооружений канализации также направлена на уменьшение показателей выбросов, что обусловлено новыми технологиями сбора сточных вод. Кроме того, запланирована реконструкция двух котельных, работающих на мазутном топливе.

Игорь Бабушкин поручил региональному минтрансу и минстрою, а также администрации города, в кратчайшие сроки рассчитать планируемые объемы снижения выбросов по курируемым направлениям.

Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов сообщил о подготовке сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани. Службой проведен анализ транспортной нагрузки, собраны сведения о домовладениях на печном отоплении, что поможет повысить скорость реагирования на несанкционированные выбросы.

По словам врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области Валентины Долгополовой, за девять месяцев текущего года было проведено 10608 исследований атмосферного воздуха, в результате которых превышений показателей не выявили.

Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев информировал о необходимости своевременного предоставления сведений в федеральный оперштаб под председательством главы Минприроды Александра Козлова.

Глава региона поставил задачу выстроить системную работу, чтобы результаты Астраханской области по реализации федерального проекта «Чистый воздух» были передовыми. Астрахань присоединилась к проекту в 2023 году. Соответствующее соглашение подписано с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.