Около 2000 жителей Ялуторовского района осмотрели тюменские врачи

Около 2000 жителей Ялуторовского района осмотрели тюменские врачи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках проекта "Здоровое село" специалисты работали в пяти населенных пунктах Ялуторовского района с 18 по 22 ноября. С пациентами работала команда врачей: терапевт, невролог, кардиолог, акушер-гинеколог, врач-онколог, психиатр-нарколог, эндокринолог, врач УЗИ диагностики, фельдшер ФАП, рентген-лаборант.

В результате доктора осмотрели 1926 человек: 297 - в селе Аслана, 324 - в селе Новотьялова, 374 - в селе Киева, 469 - в селе Петелино, 462 - в селе Зиново.

По данным Департамента здравоохранения Тюменской области: 1001 пациенту откорректировано лечение. 1088 человек отправили на дообследование. 49 человек из них четверо экстренных госпитализированы. 15 человек направлено на реабилитацию. В палатке здоровья 1387 пациентам измерили давление, у 590 из них выявлено отклонение от нормы, всем им оказана медицинская помощь.

Проект "Здоровое село" предполагает консультации врачей различных специальностей, проведение скринингов и обследований, вакцинацию и профилактические прививки, обучение и консультации по вопросам здорового образа жизни, обучающий мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.