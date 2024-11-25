В Екатеринбурге прошел финал проекта "Многоборье РМК"

В минувшее воскресенье, 24 ноября, в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге состоялся финал проекта "Многоборье РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в этом году проект Русской медной компании собрал 110 юных спортсменов от 6 до 17 лет. Миссия проекта – гармоничное всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств. Дети соревновались в дисциплинах, которые входят в комплекс ГТО: упражнения на пресс, подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимания, приседания и запрыгивание на тумбу. Для участия в финале школьникам нужно было показать лучшие результаты сначала на уровне своей школы, а затем на муниципальном этапе.

По традиции перед соревнованиями с ребятами встретился профессиональный боец MMA, спортсмен бойцовского клуба "Архангел Михаил" Александр Сарнавский. Он мотивировал участников на победу и провел разминку перед стартом соревнований.

"Очень приятно видеть, когда дети так увлекаются спортом. По их глазам я вижу, что ребята приехали заряженными на победу. Ну а мы, взрослые, должны их в этом поддержать! Спорт даст им не только здоровье и хорошую физическую подготовку, прежде всего он дисциплинирует и учит не сдаваться. Спорт поможет ребятам и в учебе, и в достижении любых целей", - отметил Сарнавский.

Спортивный проект "Многоборье РМК" проводится с 2021 года. Он призван популяризировать активный образ жизни среди школьников. В 2022-м "Многоборье" стало победителем конкурса "Лучшие социальные проекты России" в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни".

Ежегодно в "Многоборье РМК" принимают участие учащиеся из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей. В проекте участвуют школьники из Карабаша, Кыштыма, Полевского, Новоорска, Карталинского, Варненского, Нагайбакского и Коркинского районов, а также из Томинского и Межозерного.

"Очень приятно, что наш спортивный детский проект развивается, с каждым годом в нем принимает участие все больше детей. Дети готовятся к соревнованиям, они занимаются разными видами спорта и очень стараются победить. Сначала они соревнуются на уровне школы, потом выходят на городской этап, и в итоге лучшие из лучших приезжают на финальные соревнования в Екатеринбург. Конечно, их пребывание здесь не ограничивается только спортом. Каждый год мы готовим для ребят экскурсионную программу. В этом году они побывали в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история", на экскурсии в Академии единоборств РМК и в океанариуме. Нам очень хочется, чтобы каждый приезд запоминался ребятам и вдохновлял на новые победы", - рассказала вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий Русской медной компании Анна Шабарова.

По итогам соревнований жюри выбрало 33 сильнейших спортсмена. Все победители и призеры в зависимости от места в своей категории получили кубки, медали и ценные подарки.