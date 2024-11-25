В Югре суд заставил экс-депутата, купившего Mercedes на деньги налогоплательщиков, вернуть средства в бюджет

Экс-депутат Ян Коваль из ХМАО вернет в бюджет Нефтеюганска деньги за покупку "Мерседеса". Соответствующее решение принял Арбитражный суд Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

По решению суда, договор купли-продажи между компанией "Восток Моторс Юг" и нефтеюганским муниципальным предприятием "Школьное питание" аннулирован. Коваль должен вернуть компании автомобиль, компания - вернуть городу деньги

"Обязать общество с ограниченностью ответственностью "Восток Моторс Юг" возвратить Нефтеюганскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Школьное питание" денежную сумму в размере 1 990 000 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Восток Моторс Юг" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб. Взыскать с Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия "Школьное питание" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура установила, что депутат представил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020-2021 год. Депутат скрыл доходы от продажи одного автомобиля и утаил наличие другого авто в собственности. Кроме того, он частично скрыл доходы жены и не предоставил сведения о срочном обязательстве финансового характера. Также депутат скрыл информацию о счетах в банках, по которым было зафиксировано движение денег. После этого суд лишил депутата полномочий.

В октябре 2023 года Нефтеюганская межрайонная прокуратура подала против депутата иск в суд. Мужчину обвинили в покупке подержанного Mercedes-Benz на деньги налогоплательщиков. Сообщалось, что при этом была нарушена процедура проведения закупки.