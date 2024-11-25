Новый мэр Челябинска отправил в отставку двух заместителей

В челябинской мэрии начались кадровые перестановки. Два заместителя главы города ушли в отставку. Об этом на аппаратном совещании рассказал градоначальник Алексей Лошкин.

Он пояснил, что со своих должностей ушли заместитель главы города по строительству Александр Перемыкин и вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов. Исполняющим обязанности вице-мэра по строительству назначен глава Калининского района Владимир Шамне, который уже был вице-мэром по строительству с 2019-го по 2022 год. Управление экономикой города временно возьмет на себя вице-мэр Сергей Авдеев. До этого он был заместителем мэра по социальному развитию.

Ранее в отставку были отправлены глава Курчатовского района Сергей Антипин и глава Ленинского района Александр Орел.

Напомним, транзит власти в челябинской мэрии начался еще 24 сентября, когда глава города Наталья Котова, которая работала в должности мэра с 2019 года, ушла в отставку. 19 ноября исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин был избран руководителем столицы Южного Урала.