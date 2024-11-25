В Тульской области завершаются работы по ликвидации последствий непогоды

Накануне губернатор Дмитрий Миляев провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Тульской области.

Сейчас завершаются работы на высоковольтных линиях в трех муниципальных образованиях – Алексине, Щекинском и Плавском районах.

Заместитель председателя правительства Наталья Аникина доложила, что уже в 11 муниципалитетах электроснабжение восстановлено полностью. В муниципалитеты были отправлены дополнительные 11 бригад энергетиков, что позволило в домах 11,5 тысяч человек восстановить электроснабжение.

В 10 муниципалитетах продолжают работать пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. Все службы региона продолжают работать в усиленном режиме.

Дмитрий Миляев отметил, что основная масса заявок сейчас приходит от граждан из-за отключения на низковольтных сетях. Поэтому важно оперативно получать обратную связь от людей.

По итогу совещания губернатор дал ряд поручений и отметил: «Мы находимся в завершающей стадии ликвидации последствий непогоды. Продолжаем работать до полного устранения замечаний».