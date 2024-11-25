Гендиректор ПАО "Яковлев" и управляющий директор АО "Туполев" покинут свои посты

Покинут свои должности генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") объявила о передаче ей управления гражданскими программами "с учетом особой важности реализации приоритетных гражданских программ ОАК, а также необходимости в беспрецедентно сжатые сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства отечественных гражданских лайнеров".

Руководить работой ПАО "Яковлев" станет генеральный директор "корпорации" Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании "Яковлев". Полномочия единоличного исполнительного органа АО "Туполев" ранее были переданы в ОАК. Управление работой компании будет выполнять заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, сообщает пресс-служба "Ростеха".