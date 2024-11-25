В пермском аэропорту у самолета "Победы" выявили повреждения двигателя

В Международном аэропорту Пермь (Большое Савино) при проведении технического обслуживания самолета авиакомпании "Победа" были обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя воздушного судна, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Специалисты осмотрели взлетно-посадочную полосу, маршрут руления.

Посторонних предметов и птиц не обнаружено. Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель также не поступало.

Самолет выполнял рейс по маршруту Сочи (Адлер) – Пермь (Большое Савино).