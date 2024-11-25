Товарооборот России и Армении может стать рекордным

До конца года может быть установлен рекорд товарооборота России и Армении. По словам посла России Сергея Копыркина, если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в $8,3 млрд, перекрыв показатели за весь прошлый год – $7,4 млрд.

"Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные $14-16 млрд", - сказал Копыркин "Известиям".

Идет работа над запуском в республике совместных экономических проектов. Они внесут вклад в развитие армянской промышленности, создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.