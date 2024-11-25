Часть команды Трампа согласна с условиями Путина по Украине

Москва стремится демилитаризировать Украину, а в окружении победившего на выборах президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны с условиями президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев. По его словам, Трамп, который неоднократно обещал в случае возвращения в Белый дои остановить боевые действия, в контексте переговоров может пойти разными путями. Например, дать гарантию противовоздушной обороны Украины или принудить Киев отказаться от своего суверенитета.

Померанцев задается вопросом, может ли Москва отказаться от своего стратегического партнерства с Китаем "ради непредсказуемой Америки". Плохой сделкой для Путина будет даже отказ от связей с Ираном, отметил эксперт изданию The Guardian.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.