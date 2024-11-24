Правительство РФ направит в ЛНР более 1 млрд рублей

В Луганскую народную республику (ЛНР) будет дополнительно направлено более 1 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Об этом Накануне.RU сообщили в Правительстве РФ.

Как уточнили в кабмине, распоряжение об этом уже подписано. Деньги пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона. Предполагается, что это позволит решить ряд значимых задач для жителей ЛНР.

"Предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - говорится в сообщении Правительства.

Напомним, недавно в ЛНР отметили вторую годовщину воссоединения с Россией.