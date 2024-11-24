На Урале суд арестовал водителя, обвиняемого в гибели подростков-велосипедистов

На Среднем Урале суд арестовал водителя, обвиняемого в гибели двух подростков в результате ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, авария случилась вечером 22 ноября в районе 9 километра трассы "Кушва – Верхняя Тура". Погибли двое юношей 2007 и 2008 годов рождения.

По версии следствия, водитель автомобиля "Форд Эксплорер", двигаясь в сторону Кушвы, при совершении обгона не убедился, что встречная полоса свободна, и сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, после чего съехал в кювет. В результате ДТП велосипедисты погибли на месте.

В отношении 49-летнего водителя "Форда" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Шофер был задержан, ему уже предъявлено соответствующее обвинение. Как отметили в СК, свою вину он признал.

Сегодня Кушвинским городским судом водителю была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как уточнили Накануне.RU в суде, Игорю Колесникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 января 2025 года. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.