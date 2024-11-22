22 Ноября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменские политики и общественники выступили в поддержку Путина

Известные политики, общественные деятели, волонтеры Тюменской области полностью разделяют позицию Владимира Путина, и подчеркивают, что Россия бьется за свой суверенитет и обязательно победит, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

"У нашей армии есть и еще одно очень серьезное оружие. Это – поддержка народа. Вся Россия сейчас бьется за свой суверенитет, за свои традиции, за свою историю. За свое будущее. И никто и никогда нас не сломает", - прокомментировал Александр Моор.

"Это серьезное предупреждение недружественным странам, для которых конфликт на Украине лишь повод для дальнейшей эскалации напряженности. Не сомневаюсь, что слова нашего национального лидера будут услышаны всеми", - заявил спикер областной думы Фуат Сайфитдинов.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что выступив с обращением, Владимир Путин показал всем российским гражданам, что "наше дело — правое. Победа будет за нами!".

Председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольга Швецова процитировала Путина, заметившего, что удары по территории России западными ракетами придали конфликту на Украине черты глобального.

"При этом Владимир Владимирович подчеркнул: Россия всегда готова решать спорные вопросы мирными способами. Но на любые провокации врага будет дан адекватный ответ", - высказалась она.

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев заявил, что угрожать России - безумство. Он сказал, что ответ будет таким, "что мало не покажется".

Председатель Тюменского областного Совета ветеранов Степан Киричук призвал все коллективы, входящие в состав Областной организации ветеранов, а также индивидуальных членов основательнее сосредоточиться в работе, особенно в вопросах поддержки СВО по всем направлениям, мероприятиях патриотического характера. Он подчеркнул , что ветераны Тюменской области всецело поддерживают Путина

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев также выступил в поддержку президента.

"Все должны понимать, что Россия неизбежно победит и готова к любому развитию событий. Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего", - заявил он.

Теги: Путин, поддержка, обращение


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