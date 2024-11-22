Министр спорта Тувы извинился за видео с вечеринки в клубе Монголии

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш принес извинения после появления в Сети видео, где он танцует в нетрезвом виде в одном из клубов Монголии. Он дал пояснения на странице во "ВКонтакте".

По словам Монуша, видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких людей, где он "от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться".

"Я понимаю всю ответственность занимаемой должности и не должен был допускать такого", - отметил министр.

В апреле в скандал попал начальник ГУ МЧС Чечни Алихан Цакаев. Инцидент произошел на КПП на границе между Чечней и Дагестаном. Как заявили в полиции, джип Цакаева ехал по встречной полосе, на требования инспекторов остановиться он не реагировал и предпринял попытку скрыться. Когда автомобиль министра МЧС Чечни принудительно остановили, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, ругался в адрес сотрудников полиции матом. В отношении него применили силы и спецсредства (наручники), он при этом нанес несколько ударов правоохранителям. Цакаева якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни.