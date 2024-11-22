В Тюмени осудили сотрудницу маркетплейса за подмену посылок

В Тюмени осуждена 21-летняя сотрудница маркетплейса OZON, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С июня по август 2023 года с разных аккаунтов обвиняемая заказывала товары с условием их выдачи на пункте по месту ее работы. Поступившие товары девушка подменяла на малоценные предметы и, пользуясь своим служебным положением, оформляла возврат.

Всего она подменила 116 посылок. Сумма ущерба превысила 755 тысяч рублей.

Похищенные вещи (женская одежда, спортивные костюмы и кроссовки, женские сумки и т.д.) девушка присвоила и использовала в личных целях.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, удовлетворил иск представителя потерпевшего на сумму 600 тыс. рублей.