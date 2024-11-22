За двойное убийство в Екатеринбурге задержан курганский рецидивист

Силовики задержали мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек в Екатеринбурге. Им оказался ранее судимый рецидивист из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 20 ноября, когда фигурант был в гостях у своей 42-летней знакомой в квартире дома по улице Первомайской в столице Урала. Они выпивали вместе с подругой и еще одним мужчиной, также находившимся в гостях. Во время застолья хозяйка начала оскорблять фигуранта и высказывать ему претензии, что тот применял к ней насилие. Согласно показаниям задержанного, женщина якобы попросила другого участника распития отомстить за нее. После этого между мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в драку.

Злоумышленник стал бить обоих оппонентов руками и ногами, а потом вооружился ножом, которым также нанес удары. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. После этого убийца ушел из квартиры, закрыв дверь ключами, которые ранее ему дала хозяйка. Он попытался уехать в другой регион, но был задержан силовиками.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, у погибших мужчины и женщины были колото-резаные ранения и травмы от жестоких побоев, а в руке одной из жертв сыщиками был обнаружен нож.

"Возможно, злоумышленник таким образом пытался замести следы, чтобы отвести подозрение от себя, однако обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. С места ЧП он скрылся на автомобиле ВАЗ-2112 и был объявлен в розыск. Чтобы "залечь на дно", он отправился, как говорится, куда глаза глядят. Недалеко от Ревды его транспортное средство вышло из строя, далее он поймал попутку и на фуре отправился в сторону Пермского края. На территории Красноуфимского района его вычислили представители угрозыска ГУ МВД области и сотрудники полиции территориального ОВД, которые и провели операцию по задержанию", - сообщил полковник Горелых.

По его данным, сейчас предполагаемый душегуб уже доставлен в Екатеринбург для участия в следственных действиях по месту двойного убийства.

"Он и ранее с законом был в контрах, имеет "букет" судимостей, в частности, за причастность к убийству в 2002 году, за кражу в 2015 году. В 2024 году привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. Ранее проживал в Кетовском районе Курганской области. Причиной нелепой смерти двух человек стало злоупотребление алкоголем всеми троими участниками криминальной истории в рамках бытовых отношении из серии так называемой "Санта-Барбары", - добавил Валерий Горелых.

Как уточнили в СК, задержанному уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух лиц". С учетом установленных обстоятельств он пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.