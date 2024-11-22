В Перми приставы задержали многодетную алиментщицу прямо на свадьбе

В Перми судебные приставы разыскали должницу в ЗАГСе на ее собственной свадьбе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Причиной стали долги по алиментам на сумму свыше 850 тыс. руб.

34-летняя пермячка должна платить половину своих доходов на содержание сыновей 12, восьми лет и двух пятилетних близнецов, но уже более двух лет женщина не исполняла свои обязанности, официально нигде не работала и не имела денег на счетах. Зная о наличии возбужденного в ее отношении исполнительного производства, должница предпочитала скрываться от судебных приставов, требования о явке на прием игнорировала, на звонки не отвечала.

Приставы установили, что в ближайшее время женщина планирует выйти замуж, сделали запрос в ЗАГС и получив положительный ответ от Индустриального отдела с указанием точной даты и времени торжественной регистрации, появились среди гостей. Судебный пристав поздравил женщину с бракосочетанием и завел на нее административное дело по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По завершении церемонии новобрачную доставили в суд, который назначил ей 30 часов обязательных работ, так что медовый месяц женщина проведет с пользой для общества.