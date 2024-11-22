22 Ноября 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

От уральских садоводов в «Екатеринбурггаз» поступило более 1300 заявок на догазификацию домовладений в СНТ

Бесплатное подключение к сетевому газу домовладений в садовых товариществах в уральской столице продолжается.

Как сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаз", садоводы Екатеринбурга подали 1388 заявок, 787 договоров на бесплатное подведение газа до границ земельных участков заключено, а 23 домовладения в СНТ уже подключены к голубому топливу.

Об особенностях газификации садоводам рассказали накануне на встрече, организованной министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Участие в мероприятии приняли руководители Управления Росреестра по Свердловской области, администрации Екатеринбурга, регионального Минсоцполитики и АО «Екатеринбурггаз». Свои вопросы смогли задать представители 232 садовых некоммерческих товариществ Екатеринбурга.

Участникам встречи напомнили, что догазификация распространяется на жилые дома, расположенные в некоммерческих садовых товариществах, при условии, что общим собранием членов СНТ принято решение о догазификации, зарегистрированы земельный участок и жилой дом, а СНТ находится в газифицированном населенном пункте.

Программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Монтаж сетей по территории земельного участка, разводка внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачиваются собственником. На непосредственное подключение дома к газоснабжению по решению губернатора Евгения Куйвашева предоставляется субсидия из областного бюджета для определенных категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

Субсидию могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы), граждане с досрочной пенсией, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций, ветераны и участники ВОВ и члены их семей, многодетные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что на текущий момент, по данным администрации города, в уральской столице расположены 378 СНТ, имеющих право на участие в программе.

Коллаж, рубль, газ, конфорка(2024)|Фото: Накануне.RU

Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно несколькими способами: - на портале Госуслуги; на сайте Единого оператора газификации; в МФЦ; в офисе АО «Екатеринбурггаз» (улица Белинского, 37).

Теги: екатеринбурггаз, догазификация снт, садоводы, субсидии


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