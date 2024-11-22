22 Ноября 2024
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур наградил знаками "Родительская доблесть" томские многодетные семьи

Губернатор Владимир Мазур наградил знаками отличия «Родительская доблесть» многодетные семьи Томской области. Награждение приурочено ко Дню матери, который в этом году отмечается 24 ноября.

Знаков «Родительская доблесть» удостоены шесть семей: Максим и Татьяна Вологжанины из Северска, Анатолий и Галина Мухамадеевы из Тегульдетского района, Эдуард и Мария Шаманаевы из Томского района, Виктор и Татьяна Згурские из Кожевниковского района, Валерий и Надежда Вершинины из Томска, Олег и Тамара Кауровы из Молчановского района.

«2024-й год объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. И это неслучайно: семья была, есть и остается основой нашего общества, залогом сохранения наших традиционных ценностей, нашей многонациональной культуры. А многодетная семья, в которой растут трое, пятеро, девятеро ребятишек — это залог процветания России на долгие века», — сказал, открывая церемонию награждения, губернатор Владимир Мазур.

Он подчеркнул, что именно семья формирует каждого из человека, его ценности, характер, привычки, нравственные ориентиры, дает основу развитию.

2024 - Год семьи(2024)|Фото: Накануне.RU

Владимир Мазур поблагодарил пары за их родительский подвиг и поздравил мам с наступающим Днем матери.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

«Уверен, что в Томской области традиции крепкой многодетной сибирской семьи будут расти и крепнуть. И мы уже делаем для этого всё, не только в части материальной поддержки семей, но и в части развития детского спорта, образования, культуры, инфраструктуры для жизни», — сказал губернатор.

Теги: владимир мазур, многодетные семьи, знак отличия родительская доблесть, год семьи


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