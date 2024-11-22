Владимир Мазур наградил знаками "Родительская доблесть" томские многодетные семьи

Губернатор Владимир Мазур наградил знаками отличия «Родительская доблесть» многодетные семьи Томской области. Награждение приурочено ко Дню матери, который в этом году отмечается 24 ноября.

Знаков «Родительская доблесть» удостоены шесть семей: Максим и Татьяна Вологжанины из Северска, Анатолий и Галина Мухамадеевы из Тегульдетского района, Эдуард и Мария Шаманаевы из Томского района, Виктор и Татьяна Згурские из Кожевниковского района, Валерий и Надежда Вершинины из Томска, Олег и Тамара Кауровы из Молчановского района.

«2024-й год объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. И это неслучайно: семья была, есть и остается основой нашего общества, залогом сохранения наших традиционных ценностей, нашей многонациональной культуры. А многодетная семья, в которой растут трое, пятеро, девятеро ребятишек — это залог процветания России на долгие века», — сказал, открывая церемонию награждения, губернатор Владимир Мазур.

Он подчеркнул, что именно семья формирует каждого из человека, его ценности, характер, привычки, нравственные ориентиры, дает основу развитию.

Владимир Мазур поблагодарил пары за их родительский подвиг и поздравил мам с наступающим Днем матери.

«Уверен, что в Томской области традиции крепкой многодетной сибирской семьи будут расти и крепнуть. И мы уже делаем для этого всё, не только в части материальной поддержки семей, но и в части развития детского спорта, образования, культуры, инфраструктуры для жизни», — сказал губернатор.