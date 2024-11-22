22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Эксперт назвал типаж губернатора, наиболее популярный среди российских избирателей 

Исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев на выездном заседании политических консультантов в Екатеринбурге рассказал рассказал о том, какие кандидаты получают наибольшую поддержку россиян на губернаторских выборах.

На первом месте расположился "Командир (защитник)". Алиев привел пример губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, получившего на прошедших выборах главы региона 2024 года 81,03% голосов избирателей. Такой тип характеризуют умеренная напористость и жесткость, начальственный стиль, использование специфических выражений ("товарищ мэр"), ненаигранная офицерская дисциплина.

Россияне также активно голосуют за "молодых специалистов". Сюда можно отнести губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, получившего 79,56% голосов. Молодой специалист – грамотный, рассудительный, не хочет "рубить с плеча".

Среди губернаторов есть и "заботливые руководители" – такие, как Андрей Турчак. За него проголосовали 79,09% жителей Алтайского края. Он отличается готовностью слышать, желанием проявлять сопричастность, строгостью к букве закона.

Фирдус Алиев также рассказал о запросе федерального центра на "новый тип" кандидатов. Они должны быть связаны с СВО.

Например, как отметил политолог, на выборах 2025-2026 гг. будет востребована "мать героя" – женщина, пережившая личную трагедию в виде гибели сына на СВО. Ее прототипом является врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк.

Теги: губернатор, выборы, сво, Фирдус Алиев


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