Лукашенко высказался о Третьей мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о Третьей мировой войны и о другом противостоянии – информационном.

Во время встречи со студентами вузов в формате "Открытый микрофон с президентом", состоявшейся в Минском государственном лингвистическом университете, Лукашенко заявил, что много в последнее время идет разговоров о том, чтобы не началась третья мировая война, что "мы просто накануне этого страшного события". По его мнению, точно можно сказать о том, что идет информационная война, и притом давно, и не просто противостояние, а настоящая информационная война, пишет БелТА.

Ранее Лукашенко счел, что стране следует готовиться к войне.

"Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Белоруссии, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны", - сказал президент.