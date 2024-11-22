Тюменцы угнали автомобиль, угрожая водителю "розочкой"

Двое тюменцев угнали автомобиль ВАЗ-2107, угрожая водителю "розочкой" от бутылки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на ул. Героев космоса. Он сидел вместе с друзьями в машине, когда к нему подошли двое нетрезвых граждан с требованием отвезти их в другую часть города. Водитель отказался и тогда один из мужчин разбил стеклянную бутылку и угрожая "розочкой", заставил его и пассажиров выйти из салона. После этого злоумышленники уехали на машине потерпевшего.

Информацию передали полицейским патрулям. Машину заметили сотрудники ДПС у одной из многоэтажек, недалеко от места происшествия. При виде полицейских, подозреваемые кинулись к дому. Госавтоинспекторы задержали их - одного на крыльце, второго – на лестничной площадке на пятом этаже.

Подозреваемые - неоднократно судимые 26-летние местные жители. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ. Их отправили в СИЗО.