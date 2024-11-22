Политолог: Участие ветеранов СВО в выборах будет нарастать

Исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев на выездном заседании политических консультантов, которое 22 ноября проходит в уральском полпредстве в Екатеринбурге, сообщил о планах властей по инкорпорации участников СВО в избирательные процессы.

Политолог рассказал об основных тенденциях электорального периода 2025-2026 гг. По его словам, в значительной степени повестку на выборах в этот период будет определять спецоперация, вне зависимости от того, закончится она или нет.

Он добавил, что политтехнологи исходят из того, что конфликт завершится победой России, в том или ином виде. При этом в обществе нет консенсуса относительно образа этой победы – большинство граждан не имеют представления о том, что можно было бы ею считать.

Однако федеральная власть, по словам политолога, хотела бы видеть участников СВО среди кандидатов на будущих выборах в Госдуму и в региональные заксобрания.

При этом Алиев признал проблему преступности среди некоторых вернувшихся с фронта граждан, которая часто всплывает в СМИ. Действительно бывают случаи, "когда на "Аллее героев" в каком-нибудь населенном пункте появляется герой СВО, но односельчане знают, что он девочку маленькую изнасиловал", признал политолог.

Тем не менее, необходимо принимать меры по социальной адаптации бывших военных и создавать инфраструктуру для психологической реабилитации, патриотического воспитания и просвещения фронтовиков, добавил Фирдус Алиев.

Для подготовки будущих управленцев такие программы уже есть – например, президентская кадровая программа "Время героев".