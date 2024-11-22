В Югре суд продлил арест экс-студенту, напавшему на преподавателя с ножом

Суд продлил арест экс-студенту политехнического колледжа в Лангепасе, напавшему на преподавателя с ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Под стражей он останется до 31 января 2025 года. Фигуранту дела предъявлено обвинение в покушении на убийство. По доводам следователя им планируется допросить еще свидетелей, решить вопрос с проведением судебной экспертизы, выполнить действия, направленные на завершение предварительного следствия.

Напомним, ранее появилась информация о том, что пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом. Педагог не пострадала, поскольку с помощью коллег смогла дать отпор нападавшему.