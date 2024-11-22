На Урале суд взыскал с бывшего полицейского более 2 млн рублей в доход государства

На Среднем Урале суд взыскал с бывшего полицейского миллионы рублей, законность которых он не смог подтвердить.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в 2021 году на банковские счета на тот момент участкового уполномоченного ОП №18 МУ МВД России "Нижнетагильское" поступило более 2,2 млн рублей. К силовику сразу возникли вопросы, так как эта сумма значительно превышала общую сумму его дохода за три последних года.

В итоге законность происхождения денег полицейским не была подтверждена, а затем он и вовсе покинул органы. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с бывшего сотрудника этих денег в доход государства.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила требования прокурора поддержал. С экс-участкового взыскано более 2,2 млн рублей.