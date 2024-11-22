Светящийся болид заметили в небе над Благовещенском

Светящийся болид заметили в небе над Благовещенском. Как сообщает MASH, это очень редкое явление, которое можно было увидеть днем.

Объект сняли на видео местные жители.

11 ноября редкое в условиях города явление — небольшой болид – заметили жители Казани, сообщало РИА Новости.

О космическом теле рассказал директор астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

"Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид", — сказал он.

По словам Нефедьева, это обычное явление, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества.

Он отметил, что в основном такие явления наблюдают над океанами.

Болиды сгорают в атмосфере полностью, но остатки могут и упасть на Землю.