Светящийся болид заметили в небе над Благовещенском
Светящийся болид заметили в небе над Благовещенском. Как сообщает MASH, это очень редкое явление, которое можно было увидеть днем.
Объект сняли на видео местные жители.
11 ноября редкое в условиях города явление — небольшой болид – заметили жители Казани, сообщало РИА Новости.
О космическом теле рассказал директор астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
"Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид", — сказал он.
По словам Нефедьева, это обычное явление, потому что ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тысяч тонн метеоритного вещества.
Он отметил, что в основном такие явления наблюдают над океанами.
Болиды сгорают в атмосфере полностью, но остатки могут и упасть на Землю.