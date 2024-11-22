WhatsApp* научился расшифровывать голосовые сообщения

В мессенджере WhatsApp* теперь можно расшифровывать голосовые сообщения.

Расшифровки создаются прямо на телефоне, чтобы никто, кроме адресата, не смог прочитать или прослушать сообщение. Они недоступны даже администрации WhatsApp*.

Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, надо перейти в настройки, зайти в раздел чатов и включить "Расшифровку голосовых сообщений", говорится в официальном блоге мессенджера.

Напомним, в Telegram расшифровка голосовых и видеосообщений стала доступна для всех пользователей с декабря 2023 года. Правда, пользователи без подписки могут расшифровать всего два сообщения в неделю, тогда как в Premium-варианте их количество не ограничено.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией