Губернатор: В Иркутской области от рук пациента погиб фельдшер

В Иркутской области погиб фельдшер. Это преступление вменяют пациенту медика.

Трагедия случилась в Казачинско-Ленском районе после полуночи. Бригада "скорой" выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. В дороге тот стал вести себя крайне агрессивно. Медик открыл дверь, чтобы успокоить пациента, и получил удар ножом в грудь. Фельдшер по дороге в больницу умер, а напавший на него пациент сбежал.

"Личность нападавшего установлена, это уроженец Забайкальского края. Преступник должен понести заслуженное наказание", - пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем telegram-канале, что подозреваемый в убийстве фельдшера задержан. Сотрудники полиции обнаружили его при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. Его везут в отдел полиции.