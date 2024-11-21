Готовы решать все мирно. Путин заявил, что Россия будет предлагать жителям Украины покидать зоны возможного поражения

Президент России Владимир Путин сообщил, что мирному населению Украины, а также других дружественных государств, будут заранее предлагать покинуть зоны возможного поражения. Об этом он сказал в своем обращении.

"Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - отметил президент.

Он также добавил, что Россия готова к мирному разрешению всех спорных вопросов, однако готова и к любому другому развитию событий.

"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - добавил глава государства.