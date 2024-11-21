Чекисты и полицейские нагрянули в офис Zenden

Сотрудники ФСБ и МВД нагрянули в офис Zenden и на склады компаний, которые следствие считает связанными с владельцем этого обувного ритейлера Андреем Павловым*.

Мероприятия якобы идут в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Возможно, визит связан с возбуждением уголовного дела по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", пишет РБК.

Получить комментарий самого Павлова* Накануне.RU не удалось - при звонке на известный редакции номер включается автоответчик, сообщающий, что абонент не может ответить на звонок.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов