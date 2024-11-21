Еще один свердловский провайдер через суд потерял право размещать провода на опорах электрических линий

Арбитражный суд Свердловской области запретил провайдеру "Интерсвязь-Урал" использовать опоры, принадлежащие "Россетям Урал". Как сообщили в электросетевой компании, речь идет об опорах воздушных линий электропередачи в Каменске-Уральском, Богдановиче, Большой Грязнухе, в селах Троицкое, Байны, Травянское, Кремлевка, Прищаново, Позариха, Брод, Мартюш, Быкова, Тыгиш, Кунарское и Коменки.

Провайдер самовольно, без согласования и заключения договора с "Россети Урал", без получения допуска на безопасное осуществление работ разместил свои кабели на опорах. При этом компания всячески, в том числе через обращение в суд, препятствовала демонтажу нелегально размещенного на опорах ЛЭП оборудования связи.

Отметим, что электросетевое оборудование относится к критически важной инфраструктуре и размещение на нем волоконно-оптических линий связи может осуществляться только на основании договора с выполнением определенных технических условий.

Линии электропередачи — источник повышенной опасности. Они запроектированы и построены для передачи электрической энергии с учетом соблюдения технических параметров, обеспечивающих надежное безаварийное электроснабжение, но без учета нагрузок, возникающих при размещении дополнительного непрофильного оборудования. В результате самовольного размещения на опорах посторонних проводов могут возникать существенные риски повреждения объектов электросетевой инфраструктуры и перебои электроснабжения потребителей, риски повреждения имущества и причинения вреда жизни и здоровью (в том числе представителям провайдера, осуществляющим работы в запитанных электроустановках без оформления соответствующего допуска, без отключения электроустановок).

Большинство крупных провайдеров узаконили свои взаимоотношения с энергетиками, но ряд операторов продолжает использовать имущество электросетевых компаний для самовольной прокладки линий связи.