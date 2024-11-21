21 Ноября 2024
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Фото: Волонтёрский центр РМК &quot;Сила Урала&quot;

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" признан "Социальным проектом года"

В Челябинске прошла Третья Народная премия 74.ru. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в специальной номинации "Социальный проект года" губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил Волонтерский центр РМК "Сила Урала".

Церемонию провели комик Дмитрий Хрусталев и певица Валерия. Гостями вечера стали звезды шоу-бизнеса, спортсмены, предприниматели, а также герои публикаций портала, которые помогают людям, совершают новые открытия и меняют жизнь города к лучшему. В число победителей также вошли медицинский и образовательный центры, компания по доставке еды, детский развлекательный центр, ресторан и спортивный центр.

"Это очень важная номинация. 2024 год стал для нас особенным: прошлым летом случилось много природных катаклизмов. И я помню, как после паводков в Карабаше к помощи спасателей подключились и жители Карабашского городского округа, они помогали людям в пункте временного размещения. Мы познакомились, и оказалось, что это активисты Волонтерского центра РМК. Потом они подключились к помощи после потопа в Коркино. И поэтому я хотел бы вручить эту номинацию именно им. В целом Русская медная компания уже много лет является важным социальным партнером, стратегическим инвестором для нашего региона. Много делает, много помогает. И у них в команде есть такие замечательные люди – волонтеры. Безусловно, они достойны признания!", - сказал Алексей Текслер.

Аномальные осадки в Челябинской области, случившиеся в конце июля этого года, привели к наводнению сразу в нескольких населенных пунктах. Пострадало более 20 домов в поселке Киолим Карабашского городского округа и несколько сотен домов в частном секторе Коркино. У многих жителей вода залила огороды и цокольные этажи, многие остались без воды и света.

Одним из первых к помощи местным жителям подключился Волонтерский центр РМК вместе с сотрудниками службы безопасности РМК. Добровольцы приехали со своими лодками для помощи спасателям в эвакуации пострадавших. Также они доставили в Карабашский городской округ продуктовые наборы и одежду, собранную совместно с проектом "Вещь добра".

Когда вода затопила частные дома в Коркино, туда оперативно доставили продуктовые наборы, сухое молоко, сухпаек для работников экстренных служб и питьевую воду. Также продуктовые наборы направили в Еткульский район и в Еманжелинск, которые тоже пострадали от паводка. Волонтеры и активисты помогали жителям затопленных территорий и после наводнения – расчищали дома, убирали мусор с участков, разбирали завалы на территории города.

"Конечно, очень приятно получить такое признание. Все наши проекты направлены на помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И когда сотни домов в Челябинской области оказались затоплены, наши волонтеры одними из первых отправились на помощь. Это волонтеры из Карабаша, Кыштыма, Коркино. Сегодня в нашей команде уже более 14 тысяч активистов, и с каждым годом количество отзывчивых и неравнодушных людей только растет. Сегодняшняя награда – для них. Большое спасибо за это признание! Это общая большая победа. Спасибо нашим волонтерам за их добрые дела!", - отметил директор Волонтерского центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Теги: РМК, волонтеры, премия, Челябинск


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