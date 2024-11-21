Карлсон: Правительство США является фашистским

Журналист Такер Карлсон счел правительство США фашистским.

Он сообщил, что сейчас жители наблюдают самое большое зло, когда администрация "хромой утки" оставляет следующей администрации [возможную] мировую войну, ядерный конфликт. Ранее журналист заявлял, что решение Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь РФ может грозить гибелью самим американцам, пишет ТАСС.

"Хромой уткой" называется президент США в то время, когда уже известно имя его преемника, но еще не прошла инаугурация нового лидера. То есть сейчас такой "птицей" является Джо Байден, которого вскоре сменит Дональд Трамп.