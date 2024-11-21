Тюменскую область посетили руководители китайской компании "Тайхэ Шэньси"

Тюменскую область посетили руководители китайской компании "Тайхэ Шэньси", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Официальный визит иностранной делегации начался в правительстве Тюменской области, где прошла встреча с участием заместителя губернатора региона Андрея Пантелеева и представителей единой инвестиционной команды.

Здесь состоялось обсуждение дальнейших планов сотрудничества и кооперации с тюменскими компаниями. Во время Тюменского промышленно-энергетического форума TNF-2024 "Тайхэ Шэньси" стала участником нефтегазового кластера Тюменской области.

В рамках поездки представители китайской компании осмотрели потенциальные площадки для будущих проектов на территории индустриальных парков "Московский" и "Богандинский".

Иностранные партнеры также посетили производственные площадки тюменских компаний "Кенера" и "Интех".

Это ответный визит бизнесменов из Поднебесной в регион. В октябре тюменская делегация с бизнес-миссией находилась в КНР, где посетила ряд производств и высокотехнологичных компаний, а также особую экономическую зону в городе Сиань. Во время визита тюменской делегации в Китай состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Тюменского индустриального университета и Шаньдунского нефтехимического института — одного из самых передовых вузов нефтяной и химической отрасли в Китае. Еще одно соглашение о партнерстве подписали Торгово-промышленная палата Тюменской области и Дунъинская коммерческая палата.