Шалаш Ленина сгорел прошедшей ночью под Петербургом

"Шалаш Ленина" сгорел в ночь на 21 ноября в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Он был одним из главных экспонатов историко-культурного музейного комплекса в Разливе. Об этом сообщил 78.ru.

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"Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся", — сказала изданию директор музея Наталья Коваленко.

Сейчас выясняют, кто именно и с какой целью совершил поджог точной копии шалаша. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Музейный комплекс "Шалаш Ленина" посвящён событиям лета 1917 года, когда Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации беспорядков в Петрограде.

В ночь с 9 на 10 июля 1917 года Ленин с Зиновьевым перебрались в Разлив под видом финских крестьян с поддельными документами. Сначала они поселились у рабочего завода, но через несколько дней, в посёлке появились полицейские. Чтобы остаться незамеченными, они жили в шалаше на другой стороне Разлива. Здесь Ленин начал работу над книгой "Государство и революция". В августе он перебрался в Финляндию.