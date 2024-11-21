Более девяти тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных сел Белгородской области

Более девяти тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных сел Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, это делается для того, чтобы они сами тушили пожары после обстрелов.

"Может, кто-то подумает, что информация не самая важная, но для нас, воюющего региона, когда каждый день идут обстрелы, здесь мелочей не бывает", — заявил Гладков.

Раздавать огнетушители жителям приграничных сел начали еще летом. После атак украинских беспилотников часто возникают пожары. Машины МЧС не всегда могут доехать до места из-за риска попасть под повторный удар, поэтому жителям иногда удобнее потушить огонь самим.

Одна из жительниц, обратившись к губернатору, заявила, что это "выглядит не как реальная помощь, а как издевательство". Гладков ответил, что это придумала не администрация, а "попросили жители села Безымено".