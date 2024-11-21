Власти Владивостока опровергли запрет на костюмы супергероев на утреннике

Воспитанникам детского сада во Владивостоке не запрещали наряжаться в костюмы иностранных героев. Об этом сообщили в администрации города.

Власти отметили, что в этом году было решено провести праздники в тематике русских народных сказок. Руководители детских садов попросили родителей поддержать эту инициативу и помочь "создать единый стиль".

"Однако, несмотря на это, никто не запрещает использовать другие костюмы и атрибутику", — заявили в администрации.

Ранее местные СМИ сообщили, что от родителей воспитанников детского сада №186 "Катюша" потребовали не наряжать детей в костюмы американских супергероев, таких как Бэтмен и Человек-паук.

Напомним, в этом году патриарх Кирилл предложил запретить празднование Дня святого Валентина. Предстоятель Русской православной церкви считает, что это западная традиция, которая не соответствует российским духовным и историческим ценностям. Патриарх считает, что День святого Валентина продвигает концепцию "свободной любви", не связанной с ответственностью и настоящими ценностями. Также Патриарх Кирилл назвал Хэллоуин "безобразной вакханалией", а его празднование - противоречащим религиозным принципам страны.