Суд не смог рассмотреть дело экс-начальника краевого управления автодорог в особом порядке

В Пермском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова, сообщает "Ъ-Прикамье".

Его обвиняют в получении через посредника 15,8 млн руб в качестве взятки от директора "СПК-Групп" Павла Ковыева. За эти деньги он подписал справки о стоимости выполненных работ по установке системы освещения на одной из дорог.

Угольков вину признал, заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Это предполагает рассмотрение дела в особом порядке. На судебном заседании Андрей Угольков заявил, что полностью признает свою вину. При этом гособвинитель Максим Шадрин сообщил, что уголовное дело должно быть рассмотрено в общем порядке. С учетом позиции надзорного органа, суд вынес соответствующее решение.

Позиция прокуратуры могла сложиться из-за нюансов в показаниях, которые Угольков дал в ходе предварительного следствия.