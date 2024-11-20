Губернатор Белгородской области: Регион готовится к тяжелой зиме

Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к потенциальному отсутствию света, газа в ряде населенных пунктов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

По словам главы области, в случае отсутствия газа и света пожарные и спасательные службы не смогут добраться до жителей. Поэтому были запасены дрова, закуплены генераторы и подготовлены печи-буржуйки. Гладков добавил, что также регион закупил машины, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), детекторы и квадроциклы.

В сентябре депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме. "Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — сказала она. Ясько заявила, что помощи союзников не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны. Ранее Еврокомиссия констатировала, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры.