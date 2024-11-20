20 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский губернатор обсудил с помощником Президента развитие международного транспортного коридора «Север-Юг»

Рабочая встреча губернатора Астраханской области и помощника президента прошла на площадке форума «Транспорт России» в рамках Транспортной недели-2024.

Игорь Бабушкин и Игорь Левитин обсудили развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» и сопряжение его с другими международными транспортными коридорами, а также дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала и развитие международного круизного сообщения по Каспию.

«От функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала напрямую зависит рост грузооборота, который идет через наш регион. Нам удалось достичь проходной осадки в канале на уровне 4,5 метров. Это дало свои результаты - перевалка только в этом году выросла на 40%», – подчеркнул губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Ильи Волынского, сейчас наблюдается хорошая динамика роста грузооборота, но вместе с тем, есть ряд предложений от губернатора, которые были сегодня озвучены на рабочих встречах в рамках форума.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

«Инициативы позволят эффективно заниматься углублением канала, а значит еще более быстрыми темпами увеличивать грузовой оборот, – отметил Илья Волынский. – Сегодня также услышали от коллег потребность в большем объеме перевалки белорусских грузов, грузов из Китая. Инфраструктура наших портов должна быть готова, чтобы эффективно отрабатывать дополнительные грузы».

Теги: игорь бабушкин, игорь левитин, мтк север-юг, транспортная неделя-2024, рост грузооборота


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