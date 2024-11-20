Мобильные укрытия начали закупать для Липецка и городов области

Мобильные укрытия начали закупать для Липецка и городов области. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов, пишет местное издание "Липецкое время".

"Принято решение о начале закупок мобильных укрытий для региона. Укрытия будут устанавливать по маршрутам следования общественного транспорта", — сказал он.

"Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России", – пояснили в областном правительстве, пишет РБК.

Пример взяли с Белгорода. В августе там уже установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии.

Накануне Газета.Ru сообщала, что МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и "кровати", а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет.