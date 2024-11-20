Главный геолог "СНГ" назвал нерентабельной добычу трудноизвлекаемых запасов нефти

Замгендиректора "Сургутнефтегаза" Вячеслав Чирков заявил, что добыча трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе остаточных запасов на выработанных месторождениях, является нерентабельной при текущих налоговых условиях.

Такое заявление прозвучало в рамках Югорского экономического форума. Чирков отметил, что Правительство сделало многое для нефтяной отрасли, в том числе в сфере налогообложения - помощь нефтяникам большая, однако затронула лишь часть трудноизвлекаемых запасов. По его словам, российская нефтяная отрасль должна прежде всего получить внятную классификацию таких запасов, которой до сих пор нет. Кроме того, он подчеркнул, что компании должны развивать технологии добычи сложных запасов.

"Технологии есть. И мы их очень серьезно применяем. Технологии есть на остаточные запасы выработанных месторождений. И технологии, которые нам необходимы для того, чтобы мы с вами вовлекали сложные запасы, тоже есть: многосекционные гидроразрывы пласта, многозабойные скважины и так далее. Все у нас есть. Теперь следующий шаг - это шаг за государством. К сожалению, сегодня те запасы, остаточные вовлеченные или невовлеченные, при применении этих технологий нерентабельны", - цитирует ТАСС.

При этом главный геолог "Сургутнефтегаза" отметил, что будущее всей российской нефтедобычи связано именно с такими запасами.