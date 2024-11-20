В Горнозаводском городском округе введут туристический налог

В Горнозаводском городском округе введут туристический налог. Решение одобрили депутаты на сегодняшнем заседании.

Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год – 2%, на 2027 год – 3%, на 2028 год – 4%, с 2029 года – 5%. Взимать его планируется с организаций и физлиц, в том числе ИП, которые размещают гостей.

Налог не взимается с местных жителей и детей. Ожидаемая сумма сборов составит порядка 535 тыс. руб.

Отметим, что это шестая по счету территория, которая ввела туристический налог. Первым стал город Пермь, затем налог приняли Кунгурский муниципальный округ, Краснокамск, Кочевской муниципальный и Чердынский городской округа.

В Горнозаводске туристы могут осмотреть Горнозаводский музей им. М.П. Старостина. Музей славится своей геолого-минералогической коллекцией. В ее составе есть такие редкие экземпляры, которые природа нечасто дарит человеку – великолепные друзы, кристаллы необычной формы, псевдоморфозы, причудливые природные образования.

Поселок Усть-Койва богат природными достопримечательностями: камень "Дыроватые ребра" и арка "Царские ворота","Филиновый камень", "Красный" камень", "Гусельный камень", Мельничный ручей.

Поселок Промысла – родина первого российского алмаза. Вблизи поселка находится одно из самых популярных туристических мест на территории Пермского края – гора Колпаки. В семи километрах от поселка Промысла находится гора Кварцевая, именно здесь было открыто золотое месторождение. В девяти километрах от поселка Промысла в сторону Свердловской области расположена стела "Европа-Азия". Именно здесь проходит граница двух частей света − Европы и Азии. Также можно посетить Музей приискового быта.

Поселок Кусье-Александровский. Главной достопримечательностью поселка является водопад, образованный благодаря водоподъемной плотине, которую построили работники прииска "Уралалмаз" в начале 50-х годов прошлого века. Одни из красивейших береговых камней реки Койва являются "Большой шайтан", камень "Гребешок", "Богатский" камень, "Стрельный" камень. Ныне действующая Кусье-Александровская церковь Казанской иконы Божией Матери (Троицы Живоначальной), построенная в 1843 году.

Поселок Пашия. К достопримечательностям поселка Пашия относятся: Пашийский металлургический (Архангело-Пашийский) завод, плотина Архангело-Пашийского завода – объект культурного наследия. Также к объектам культурного наследия относятся: Пашийский народный дом, бывшая Церковь Святой Троицы, построена в 1791 году. Основная достопримечательность поселка, привлекающая туристов – Пашийская пещера. Эта пещера является памятником природы Пермского края.