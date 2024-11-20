20 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: россияне несчастливы из-за политики Центробанка

Снижение индекса счастья среди россиян объясняется социально-экономическими обстоятельствами. Так итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прокомментировал директор по стратегическому развитию этой организации Степан Львов.
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Он сказал, что снижение индекса счастья осенью 2024 года объясняется не только наступлением холодного времени года, но и политикой Центробанка.

"С одной стороны, это по-прежнему высокая инфляция, съедающая значительную часть позитивного эффекта от роста доходов населения. С другой — репрессивная политика Центробанка, стремящегося "охладить" экономику. Не достигая цели снижения инфляции, ЦБ попутно подрывает кредитоспособность людей, снижает доступность жилья и потребительских товаров", — сказал эксперт.

Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, все это негативно сказывается на социальном самочувствии россиян. Если в стране продолжится такая политика, следует ожидать дальнейшего сокращения доли счастливых людей среди россиян.

Ранее были представлены итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому, индекс счастья в октябрьском замере составил 62 пункта из 100 и оказался на 3 пункта меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Показатели субъективного счастья традиционно снижаются с наступлением холодного сезона, но в этом году темп снижения выше обычного — уровень абсолютного счастья в октябре был выше и в прошлом, и в позапрошлом годах. Как и годом ранее, почти каждый второй россиянин видит в своем окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых людей.

Теги: вциом, счастье, опрос, россия, центробанк


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