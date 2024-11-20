ВЦИОМ: россияне несчастливы из-за политики Центробанка

Снижение индекса счастья среди россиян объясняется социально-экономическими обстоятельствами. Так итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прокомментировал директор по стратегическому развитию этой организации Степан Львов.

Он сказал, что снижение индекса счастья осенью 2024 года объясняется не только наступлением холодного времени года, но и политикой Центробанка.

"С одной стороны, это по-прежнему высокая инфляция, съедающая значительную часть позитивного эффекта от роста доходов населения. С другой — репрессивная политика Центробанка, стремящегося "охладить" экономику. Не достигая цели снижения инфляции, ЦБ попутно подрывает кредитоспособность людей, снижает доступность жилья и потребительских товаров", — сказал эксперт.

По его словам, все это негативно сказывается на социальном самочувствии россиян. Если в стране продолжится такая политика, следует ожидать дальнейшего сокращения доли счастливых людей среди россиян.

Ранее были представлены итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому, индекс счастья в октябрьском замере составил 62 пункта из 100 и оказался на 3 пункта меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Показатели субъективного счастья традиционно снижаются с наступлением холодного сезона, но в этом году темп снижения выше обычного — уровень абсолютного счастья в октябре был выше и в прошлом, и в позапрошлом годах. Как и годом ранее, почти каждый второй россиянин видит в своем окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых людей.