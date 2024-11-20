В Белоруссии анонсировали расследование о плане военного вторжения Запада

Государственный белорусский телеканал ОНТ заявил, что на страну несколько лет готовилось военное вторжение.

"Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы", — говорится в Telegram-канале ОНТ.

Отмечается, что журналисты телеканала провели расследование и создали документальный фильм, в котором расскажут, "как это могло быть".

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, намерены захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО.

В феврале белорусский лидер сообщил, что в ходе проведения контртеррористической операции на западе Белоруссии были задержаны украинские диверсанты. По его словам, они перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Белоруссии.