В Белоруссии анонсировали расследование о плане военного вторжения Запада
Государственный белорусский телеканал ОНТ заявил, что на страну несколько лет готовилось военное вторжение.
"Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы", — говорится в Telegram-канале ОНТ.
Отмечается, что журналисты телеканала провели расследование и создали документальный фильм, в котором расскажут, "как это могло быть".
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, намерены захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО.
В феврале белорусский лидер сообщил, что в ходе проведения контртеррористической операции на западе Белоруссии были задержаны украинские диверсанты. По его словам, они перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий на территории России и Белоруссии.