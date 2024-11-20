В Тюмени сегодня проходят антитеррористические учения

В Тюмени 20 ноября проведут антитеррористические учения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ России по Тюменской области.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств проведет Оперативный штаб в Тюменской области на территории ТЭЦ-1 и в ее окружении.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, работники экстренных служб, представители исполнительных органов власти Тюменской области.

Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

"Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений", - подчеркнули в оперативном штабе в Тюменской области.