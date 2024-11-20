Служебный автомобиль главы Башкирии за день набрал штрафов на 14 тысяч

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей, сообщает Mash Batash.

По информации Telegram-канала, это произошло 29 октября, когда в Уфе проходил Кубок России по греко-римской борьбе.

В частности, утверждается, что "Мерседес" Хабирова двигался со скоростью больше 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой.

Хабиров занимает пост главы Республики Башкортостан с сентября 2019 года (врио с октября 2018 года). Второй срок на посту начался в сентябре 2024 года. Известен своим заявлением о том, что "власть просто так не дается, она всегда захватывается".

В октябре сообщалось, что16-летнего пасынка главы Башкирии обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Хабиров не давал комментариев по этому поводу.