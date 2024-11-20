20 Ноября 2024
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Томское отделение "Движения первых" за год выросло в 2 раза

Губернатор Томской области Владимир Мазур совместно с председателем правления "Движения первых" Героем России Артуром Орловым провел заседание координационного совета регионального отделения организации.

Где рассказал о создании условий для развития молодежного движения в Томской области. В частности, о востребованных специальностях и профессиях в томских университетах, техникумах и колледжах, о молодежных волонтерских и общественных организациях.

«Конечно, самая многочисленная молодежная организация нашей области – это региональное отделение «Движения Первых», которое создал Президент Владимир Владимирович Путин по инициативе самих школьников. Приведу всего две цифры. Если в прошлом году в рядах движения состояли 33 тысячи 128 юных жителей нашей области, то сегодня – 76 тысяч 580. Более чем двукратный рост, конечно, радует, но и ко многому обязывает. Я поручил главам городов и районов лично участвовать в работе муниципальных отделений, помогать первичным сообществам», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на координационном совете.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

В этом году 225 первичных отделений «Движения Первых» из Томской области участвовали в федеральном конкурсе грантов и привлекли в свои проекты почти 6 миллионов рублей. Благодаря совместной работе с руководством движения и его регионального отделения, в регионе реализованы такие проекты, как «Зарница 2.0», «Хранители истории», «Чемпионат по первой помощи», «Школьная классика» и другие.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

 

Теги: владимир мазур, движение первых, координационный совет, молодежная организация


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